Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Пензу

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских беспилотников (БПЛА) на предприятие в регионе. В результате атаки погибла женщина, еще два человека получили ранения. Об этом стало известно в субботу, 2 августа.
Пострадавшим оказывается медицинская помощь, угрозы их жизни нет.
— Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники «Скорой помощи», угрозы их жизни нет, — написал Мельниченко в своем Telegram-канале.
В целях безопасности временно ограничена работа мобильного интернета. Объявлен режим «Воздушной опасности», приостановлено движение общественного транспорта.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике, а также напомнил о недопустимости публикации фото- и видеоматериалов с места происшествия в социальных сетях. Он подчеркнул необходимость доверять только проверенным источникам информации и пообещал информировать о дальнейшем развитии ситуации. В случае необходимости следует обращаться в службы экстренного реагирования по телефону 112.
Кроме того, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА атаковал одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. На месте происшествия работают оперативные службы.