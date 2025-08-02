Взрывы, сирены и жертвы: как жители Пензы пережили бессонную ночь из-за дронов

«Бахает что-то», — писал пользователь в чате ближе к пяти утра (мск). Затем он отметил, что лично увидел дрон из окна. Другая пользовательница добавила, что слышала сирену в районе Терновки. Другая жительница района, наоборот, написала, что ничего не слышала. Однако спустя час и она сообщила о звуках сирен. Также писали о дронах в районе лесхоза. Ближе к пяти утра сообщили о сиренах в центре Пензы. О дронах писали и в одном из местных чатов жилищного комплекса.