В Пензе при атаке беспилотников погиб человек

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Атака БПЛА совершена на предприятие в Пензе, один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.
«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники “Скорой помощи”, угрозы их жизни нет», — написал он.
Мельниченко отметил, что работа мобильного интернета временно ограничена в целях безопасности. Объявлен режим «Воздушной опасности». Кроме того, приостановлено движение общественного транспорта.