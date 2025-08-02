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В Пензе при атаке беспилотников погиб человек

При атаке БПЛА на предприятие в Пензе один человек погиб и двое пострадали.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Атака БПЛА совершена на предприятие в Пензе, один человек погиб и двое пострадали, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в Telegram-канале.

«Рано утром снова была совершена атака вражеских беспилотников на пензенское предприятие. Нахожусь на месте происшествия, где работают службы экстренного реагирования. К сожалению, погибла женщина. Еще два человека травмированы, ими занимаются сотрудники “Скорой помощи”, угрозы их жизни нет», — написал он.

Мельниченко отметил, что работа мобильного интернета временно ограничена в целях безопасности. Объявлен режим «Воздушной опасности». Кроме того, приостановлено движение общественного транспорта.

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