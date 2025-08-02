Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области в результате налета беспилотников погиб человек

Минувшей ночью силы ПВО России отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область.

Минувшей ночью силы ПВО России отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

Он уточнил, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах области.

В поселке Углеродовском Красносулинского района в результате атаки беспилотников загорелось строение на предприятии. Огонь удалось потушить. Однако при атаке погиб человек — сотрудник охраны.

Ранее также сообщалось, что украинские дроны атаковали промышленный город под Самарой.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше