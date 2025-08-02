В Ростовской области в результате налета беспилотников погиб человек

Минувшей ночью силы ПВО России отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
Он уточнил, что силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, а также в Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах области.
В поселке Углеродовском Красносулинского района в результате атаки беспилотников загорелось строение на предприятии. Огонь удалось потушить. Однако при атаке погиб человек — сотрудник охраны.
Ранее также сообщалось, что украинские дроны атаковали промышленный город под Самарой.