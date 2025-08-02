— Представители киевского режима уже давно занимаются подготовкой детей и подростков к войне с Россией, в том числе диверсионной. «Патриотические» смены в детских лагерях начали проводить для них еще с 2014 года, где они пели нацистские гимны и восхваляли идеолога украинского национализма Степана Бандеру. В частности, они занимались подготовкой детей к реальным боевым действиям в игровой форме. Например, учили пользоваться стрелковым и ротным оружием, метать гранаты, орудовать штыком. А еще — саперному и инженерному делу. Такие сены проводились в лагерях [запрещенного в РФ националистического батальона, признанного террористической организацией] «Азова»*.