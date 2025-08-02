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Дочки «Лукойла» в Болгарии подверглись беспрецедентному давлению

Дочерние компании «Лукойл» находятся под давлением со стороны государственных органов Болгарии. Об этом заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

Давление на компанию выражалась в различных антимонопольных проверках, сообщила Митрофанова.

Дочерние компании «Лукойл» находятся под давлением со стороны государственных органов Болгарии. Об этом заявила посол РФ в Софии Элеонора Митрофанова.

«Несмотря на то, что на ПАО “Лукойл” антироссийские санкции не распространяются, его дочерние предприятия здесь подвергаются зачастую беспрецедентному давлению со стороны госорганов», — заявила Митрофанова. Ее слова приводит РИА Новости. Под давление попадают компании «Луокойл Нефтохим Бургас» и сеть автозаправочных станций.

По словам Митрофановой, давление на компании выражается в различных антимонопольных расследованиях. Она отметила, что в связи с этим Лукойл рассматривает возможность продажи всех активов в Болгарии, но окончательное решение еще не принято.

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