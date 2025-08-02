У побережья Японии произошло землетрясение

У побережья японского острова Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщает Главное метеорологическое управление Японии. Сейсмическая активность была зафиксирована в 07:27 по местному времени (01:27 мск). При этом глубина залегания эпицентра не уточняется.
Максимальная сила подземных толчков составила три балла по национальной семибалльной шкале, используемой в Японии для оценки интенсивности землетрясений на поверхности.
Согласно информации метеорологического ведомства, угрозы цунами в результате происшествия нет. Данных о пострадавших или разрушениях на данный момент не поступало.
Ранее на территории Камчатки в течение суток было зарегистрировано 146 афтершоков с магнитудой от 3,2 до 6,2. Более двадцати из них ощущались жителями населённых пунктов с силой от 2 до 5 баллов.