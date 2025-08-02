Участник СВО раскрыл опасность украинских детей-диверсантов для России

«Они опасны тем, что многие не обращают на них внимания, а еще им доверяют больше, чем взрослым. О детях стремятся позаботиться, что помогает “легализовать” агентов этой возрастной группы в России. Более того, они не обладают критическим мышлением, поэтому готовы совершать безрассудные действия, слабо представляя последствия. А инструкторы убеждают их в том, что они не понесут ответственности за содеянное», — рассказал Карелин.