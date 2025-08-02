Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал в своем Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по промышленному объекту, расположенному в Новокуйбышевске.
На место инцидента были направлены экстренные службы.
В целях обеспечения безопасности населения временно ограничена работа мобильного интернета.
До этого поступала информация об ограничениях, введенных в аэропорту Курумоч. Работа аэропорта была приостановлена, прием и выпуск самолетов временно не осуществлялись.
Также ранее стало известно, что на территории одного из предприятий в Рязанской области зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.