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Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Самарской области

Происшествие случилось в Новокуйбышевске.

Источник: Аргументы и факты

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев проинформировал в своем Telegram-канале, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по промышленному объекту, расположенному в Новокуйбышевске.

На место инцидента были направлены экстренные службы.

В целях обеспечения безопасности населения временно ограничена работа мобильного интернета.

До этого поступала информация об ограничениях, введенных в аэропорту Курумоч. Работа аэропорта была приостановлена, прием и выпуск самолетов временно не осуществлялись.

Также ранее стало известно, что на территории одного из предприятий в Рязанской области зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.