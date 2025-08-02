Как британцы готовят украинских детей-диверсантов против России

Он добавил, что представители киевского режима уже давно занимаются подготовкой детей и подростков к войне с Россией, в том числе диверсионной. По его словам, «патриотические» смены в детских лагерях начали проводить для них еще с 2014 года, где они пели нацистские гимны и восхваляли Степана Бандеру. "В частности, они занимались их подготовкой к реальным боевым действиям в игровой форме.