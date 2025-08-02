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Силы ПВО за ночь сбили 112 вражеских беспилотников над территорией России

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских БПЛА. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Минобороны.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей 112 украинских БПЛА. Об этом в субботу, 2 августа, сообщили в Минобороны.

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