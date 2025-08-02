NYT поставил под сомнение движение атомных подлодок США к России

Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на заявления Дмитрия Медведева, что вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ. Пентагон отказался раскрывать детали, а аналитики отмечают, что подобные перемещения традиционно засекречены, и ранее Трамп уже использовал ядерную риторику для давления на другие страны, в частности, в 2018 году в отношении КНДР.