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NYT поставил под сомнение движение атомных подлодок США к России

Информацию о смене местоположении атомных подлодок президента США Дональда Трампа невозможно проверить. Об этом пишут американские СМИ.

Приказ невозможно проверить из-за засекреченной информации, сообщили в СМИ.

Информацию о смене местоположении атомных подлодок президента США Дональда Трампа невозможно проверить. Об этом пишут американские СМИ.

«Перемещения атомных подводных лодок являются одними из самых тщательно контролируемых тактических маневров Пентагона. Скорее всего, будет невозможно узнать, действительно ли Трамп перемещает подлодки или просто пытается донести свою точку зрения», — указано в материале газеты The New York Times.

Ранее, 1 августа 2025 года, Дональд Трамп заявил о возможности размещения американских атомных подводных лодок с ядерным вооружением в ответ на заявления Дмитрия Медведева, что вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ. Пентагон отказался раскрывать детали, а аналитики отмечают, что подобные перемещения традиционно засекречены, и ранее Трамп уже использовал ядерную риторику для давления на другие страны, в частности, в 2018 году в отношении КНДР.

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