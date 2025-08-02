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Пять человек пострадали при ДТП в Уфе

За сутки в городе инспекторы зарегистрировали 37 автоаварий.

Источник: Башинформ

376 нарушений правил дорожного движения за минувшие сутки пресекли сотрудники уфимской Госавтоинспекции. 37 раз экипажи ДПС выезжали на ДТП, в которых пострадали пять ДТП.

По данным пресс-службы столичной ГАИ, пять водителей сели за руль в пьяном виде, трое — отказались «дуть в трубочку», однако административные протоколы на них составлены.

Самым популярным нарушением ПДД за эти сутки стал не пристегнутый ремень (43). На втором месте — невыполнений требования уступить дорогу пешеходам (20), на третьем — неправильная перевозка детей-пассажиров (18).