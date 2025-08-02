Англичане хотят использовать украинских детей для диверсий в России

«Туманный Альбион давно ведет идеологическое противостояние с РФ. Англичане в большей степени заинтересованы в убийстве русских чужими руками. Им не важна победа, главное — нанести максимальный ущерб наименьшими затратами для себя. Также к процессу подготовки малолетних террористов могут подходить и французы, которые хранят в себе “обиды” за поражение на африканском театре военных действий», — сообщил Карелин.