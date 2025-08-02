Комик Поперечный* пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе

«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — заявил Поперечный. Также он отметил, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты.