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Комик Поперечный* пожаловался на дорогую жизнь в Лос-Анджелесе

Российский комик Данила Поперечный (признан иностранным агентом на территории РФ) заявил, что в Лос-Анджелесе чрезвычайно дорогая жизнь и посоветовал не переезжать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

В месяц затраты составляют около пяти тысяч долларов, сообщил Поперечный*

Российский комик Данила Поперечный (признан иностранным агентом на территории РФ) заявил, что в Лос-Анджелесе чрезвычайно дорогая жизнь и посоветовал не переезжать. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Для тех, кого интересует, насколько дорого жить в Лос-Анджелесе: бегите отсюда, даже не думайте сюда приезжать», — заявил Поперечный. Также он отметил, что в месяц приходится тратить около пяти тысяч долларов, а большая часть расходов уходит на медицинскую страховку и продукты.

Ранее о финансовых трудностях, с которыми сталкиваются эмигрировавшие из России граждане, заявляла телеведущая Татьяна Лазарева (признана иноагентом в РФ). По ее словам, многие россияне, уехавшие за границу в последние годы, живут небогато и испытывают материальные затруднения. Ряд известных эмигрантов также высказывали желание вернуться на родину, однако возвращение возможно только при соблюдении определенных юридических процедур.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.