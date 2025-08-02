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МО: над регионами РФ и акваториями Азовского и Черного морей сбили 112 БПЛА

34 беспилотника сбиты над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

В течение ночи российские системы противовоздушной обороны ПВО нейтрализовали 112 украинских беспилотников над регионами Российской Федерации и морскими акваториями. Об этом проинформировали в Министерстве обороны России.

Согласно информации ведомства, в период с 20:00 1 августа до 04:40 2 августа по московскому времени, дежурные подразделения ПВО сбили или перехватили в общей сложности 112 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, запущенных с территории Украины.

В частности, 34 дрона были уничтожены над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, 5 — над Самарской областью, 4 — над Пензенской областью, 2 — над Белгородской областью и по одному БПЛА над Республикой Крым и Липецкой областью. Кроме того, 11 беспилотников были сбиты над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что в Пензе при атаке беспилотника ВСУ на предприятие погиб один человек, еще двое пострадали.

Также ранее стало известно, что дроны атаковали промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области.

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