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Минобороны: силы ПВО России за ночь уничтожили 112 беспилотников ВСУ

Больше всего беспилотников за ночь сбили над территорией Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 2 августа, уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сказано в заявлении военного ведомства.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Ростовской области — там ликвидировали 34 дрона. Немногим меньше сбили над территорией Краснодарского края — 31 БПЛА. 11 беспилотников сбили над акваториями Азовского и Черного морей.

Кроме того, 12 дронов уничтожено над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью, два — над Белгородской областью. По одному беспилотнику сбили над территориями Республики Крым и Липецкой области.

Напомним, в четверг, 31 июля, в результате ночной атаки беспилотников украинской армии в городе Сальске, расположенном в Ростовской области, оказались повреждены свыше 50 квартир. Кроме того, пострадали 11 частных домов.

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