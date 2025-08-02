В Самарской области первые выходные августа стартовали с атаки БПЛА

Происшествие случилось в субботу утром. Подробностями поделился губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Глава региона уточнил: беспилотник атаковал промышленную организацию в Новокуйбышевске. На территории компании уже работают сотрудники оперативных служб, добавил он.
«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета. В аэропорту “Курумоч” действуют временные ограничения на прием и отправку воздушных судов», — объяснил Федорищев.
Телефон экстренных служб — 112.
Ранее в 63-м регионе объявляли о высокой вероятности атаки БПЛА 1 августа. Жителям губернии рекомендовали соблюдать бдительность и не паниковать.
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