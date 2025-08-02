Над территорией России сбито 112 беспилотников

Также сообщается о 31 сбитом беспилотнике над территорией Краснодарского края и 12 БПЛА над территорией Воронежской области. Помимо вышеперечисленных регионов, были сбиты 11 беспилотников над территорией Рязанской области, пять над Самарской областью и четыре над территорией Пензенской области. Также было сбито два БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Республики Крым и Липецкой области. И сообщается об 11 БПЛА, сбитых над акваториями Азовского и Черного морей.