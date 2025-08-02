Над территорией России сбито 112 беспилотников

Наибольшее число БПЛА было сбито над территорией Ростовской области, сообщили в ведомстве.
В ночь на 2 августа силами ПВО было сбито 112 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 1 августа до 04:40 мск 2 августа дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявило ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что наибольшее число БПЛА было уничтожено над территорией Ростовской области, а именно 34 объекта.
Также сообщается о 31 сбитом беспилотнике над территорией Краснодарского края и 12 БПЛА над территорией Воронежской области. Помимо вышеперечисленных регионов, были сбиты 11 беспилотников над территорией Рязанской области, пять над Самарской областью и четыре над территорией Пензенской области. Также было сбито два БПЛА над территорией Белгородской области и по одному над территориями Республики Крым и Липецкой области. И сообщается об 11 БПЛА, сбитых над акваториями Азовского и Черного морей.