«Орешник» может нанести удар в пределах всего европейского контента, сообщил эксперт.
Возможности ракетного комплекса «Орешник» по поражению объектов сопоставимы с тактическим ядерным оружием. Об этом заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
«Возможности комплекса “Орешник” по поражению объектов противника можно сравнить с тактическим ядерным оружием», — заявил Ходаренок. Его слова приводит ТАСС. Также он добавил, что «Орешник» способен нанести удар в пределах всего европейского континента, в случае необходимости.
Ракетный комплекс «Орешник» был впервые применен российскими войсками для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года, а первый серийный образец поступил в армию летом 2025 года. Завод «Южмаш» использовался для производства ракетных двигателей, которые продавали США. Об этом сообщили aif.ru.