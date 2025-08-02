Возможности «Орешника» сравнили с тактическим ядерным оружием

Ракетный комплекс «Орешник» был впервые применен российскими войсками для удара по предприятию «Южмаш» в ноябре 2024 года, а первый серийный образец поступил в армию летом 2025 года. Завод «Южмаш» использовался для производства ракетных двигателей, которые продавали США. Об этом сообщили aif.ru.