В самарском аэропорту «Курумоч» ограничили прием и выпуск самолетов 2 августа

Соответствующие меры ввели в субботу утром. Об этом рассказал пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об атаке БПЛА на организацию в Новокуйбышевске. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.
Также в регионе отключили интернет. Плюс появились изменения в работе местного аэропорта «Курумоч». В местной авиагавани временно ограничили обслуживание воздушных судов — прием и выпуск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — заявил Кореняко.
На днях писали, что в Самаре незапланированно сел рейс в Киргизию из-за больного пассажира. Пострадавшему оказали необходимую медпомощь. После лайнер продолжил путь.
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