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Пожилой мужчина погиб в Самаре после атаки вражеских беспилотников

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самаре погиб пенсионер. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самаре погиб пенсионер. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

В момент удара мужчина находился в дачном доме. Именно на это здание упали обломки украинского беспилотника.

— От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, — уточнил глава региона в публикации.

На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о других последствиях уточняется.

Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 112 вражеских дронов над территорией страны. Атаке подверглись Ростовская, Рязанская, Воронежская области и другие регионы России.

Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских дронов на предприятие в регионе. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.

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