Пожилой мужчина погиб в Самаре после атаки вражеских беспилотников

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Самаре погиб пенсионер. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.
В момент удара мужчина находился в дачном доме. Именно на это здание упали обломки украинского беспилотника.
— От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего, — уточнил глава региона в публикации.
На месте работают сотрудники оперативных служб. Информация о других последствиях уточняется.
Силы российской противовоздушной обороны (ПВО РФ) за ночь сбили 112 вражеских дронов над территорией страны. Атаке подверглись Ростовская, Рязанская, Воронежская области и другие регионы России.
Ранее губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил об атаке вражеских дронов на предприятие в регионе. В результате удара погибла женщина, еще два человека получили ранения.