В Самаре погиб мужчина в результате атаки БПЛА

В Самаре была атака на промышленную зону.
Мужчина погиб в результате вражеской атаки беспилотником. Об этом сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал Федорищев в telegram-канале. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности. Кроме того, было атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске.
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