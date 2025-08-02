Скандал вокруг обвинений во вмешательстве России в выборы 2016 года длится уже несколько лет: расследование спецпрокурора Мюллера не выявило сговора между Трампом и Москвой, а доклады Дарэма и Габбард подтвердили отсутствие доказательств и указали на фабрикацию данных в администрации Обамы. Российская сторона также неоднократно отвергала обвинения, а Трамп называет произошедшее крупнейшим скандалом в истории США.