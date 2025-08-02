Пожилой мужчина погиб после падения обломков БПЛА в Самарской области 2 августа

В 63-м регионе продолжает действовать режим воздушной опасности.
Напомним, вражеские беспилотники атаковали Новокуйбышевск в субботу утром. В этот момент пожилой мужчина был на даче в Куйбышевском районе Самары. После падения обломков БПЛА постройка загорелась. Выбраться ему не удалось.
«От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего. Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — написал губернатор Вячеслав Федорищев в своем телеграм-канале.
Ранее в губернии из-за атаки БПЛА ввели ограничения на обслуживание судов в аэропорте «Курумоч». Меры временные.
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