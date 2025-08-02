Беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный жилой дом в ДНР

ВСУ минувшей ночью совершили атаку на Горловку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.
По его информации, ВСУ при помощи беспилотника атаковали жилой дом в Никитовском районе города. В результате удара повреждения получили три квартиры.
«В результате атаки БПЛА украинских террористов в жилом массиве “Комсомолец” (Никитовский район Горловки) повреждены три квартиры», — написал глава города в своем телеграм-канале.
Информации о пострадавших в результате атаки пока нет.
Ранее сообщалось, что во время массированного налета беспилотников ВСУ на Ростовскую область погиб сотрудник предприятия.
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