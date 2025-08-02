Пять вулканов на Камчатке остаются активными после землетрясения

На вулкане Ключевской продолжается и усиливается вершинное извержение. Присутствует стромболианская активность, наблюдают пепловую эмиссию и сход лавовых потоков. Ожидаются пепловые выбросы до 10 километров над уровнем моря.
На вулканах Шивелуч и Безымянный продолжается экструзивно-эксплозивное извержение. Возможны пепловые выбросы до восьми километров. На Карымском вулкане зафиксировано вершинное извержение с аналогичными пепловыми выбросами. На Камбальном вулкане наблюдают сейсмическую активность. Она может привести к эксплозивному извержению и пепловым выбросам до шести километров.
Спасатели рекомендовали местным жителям и туристам воздержаться от поездок и походов в окрестности указанных вулканов на расстоянии 10 километров от их вершин.
Как сообщал Life.ru, по оценке экспертов, землетрясение на Камчатке 30 июля может активизировать сразу два вулкана — Горелый и Мутновский. Доступ к территориям у исполинов ограничивают, закрываются туристические маршруты.