Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб в Самаре в результате атаки БПЛА

Мужчина стал жертвой атаки БПЛА в Самаре, он погиб из-за пожара на даче после падения дрона. Печальное известие сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина. Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА», — написал глава региона и выразил соболезнования семье погибшего.

Представители оперативны служб работают на местах падения обломков. Информация о последствиях атаки ВСУ уточняется. На территории Самарской области продолжает действовать режим воздушной опасности, напомнил Федорищев.

Этой же ночью ВСУ атаковали дронами также Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области. Кроме этого, по данным на утро 2 августа, остаются закрытыми четыре гражданских аэропорта в Самаре, Саратове, Тамбове и Пензе.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше