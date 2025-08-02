МО РФ: в Самарской области силы ПВО ликвидировали пять беспилотников

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении БПЛА в период с 21:00 1 августа по 5:40 2-го (по местному времени).
В Самарской области действует режим воздушной опасности. Беспилотники атаковали организацию в Новокуйбышевске. Погиб пожилой мужчина. Он был на даче, которая загорелась после падения обломков летательного аппарата.
Всего российские силы ПВО сбили в регионе с вечера пятницы по утро субботы пять БПЛА. В целом же по стране перехватили и ликвидировали 112, уточняют представители МО РФ.
Ранее в области из-за атаки беспилотников произошли изменения в работе аэропорта «Курумоч». Там временно не принимают самолеты. Также воздушные суда не могут вылететь.
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