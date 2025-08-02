Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МО РФ: в Самарской области силы ПВО ликвидировали пять беспилотников

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении БПЛА в период с 21:00 1 августа по 5:40 2-го (по местному времени).

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении БПЛА в период с 21:00 1 августа по 5:40 2-го (по местному времени).

В Самарской области действует режим воздушной опасности. Беспилотники атаковали организацию в Новокуйбышевске. Погиб пожилой мужчина. Он был на даче, которая загорелась после падения обломков летательного аппарата.

Всего российские силы ПВО сбили в регионе с вечера пятницы по утро субботы пять БПЛА. В целом же по стране перехватили и ликвидировали 112, уточняют представители МО РФ.

Ранее в области из-за атаки беспилотников произошли изменения в работе аэропорта «Курумоч». Там временно не принимают самолеты. Также воздушные суда не могут вылететь.

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше