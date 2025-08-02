Боевики ВСУ расстреляли семью из четырех человек в Селидово

«Вошел отряд подразделения ВСУ. Стреляли везде, где, по их мнению, находились люди. Здесь находится могила Сергея Коровка, его мамы Натальи Коровка», — заявил Яцюта. Его слова приводит РИА Новости. Также он добавил о том, что на месте происшествия находились двое племянников погибшего, которые приехали незадолго до случившегося.