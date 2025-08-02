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Женщина из Тараза притворилась госслужащей и получила квартиру от государства

В Таразе женщина, представившись госслужащей, получила двухкомнатную квартиру в микрорайоне «Ұлы Дала» по поддельным документам, сообщили в прокуратуре Жамбылской области.

Проверка акимата выявила, что гражданка подала фальшивую справку, чтобы незаконно получить жилье из государственного фонда.

«Согласно заключению судебно-почерковедческой экспертизы, представленная справка оказалась поддельной. По указанию прокуратуры, по данному факту мошенничества УП г. Тараз начато досудебное расследование», — сообщили в прокуратуре.

Квартиру планируют вернуть в госфонд, чтобы передать нуждающимся. Другие детали дела не разглашаются.

Тем временем, предприниматель и автор финансового блога Султан Елемесов считает, что в Казахстане при текущих ценах на жилье выгоднее его арендовать, а не покупать. Речь идет о ситуации, когда на руках есть вся сумма для покупки недвижимости.