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Атомный ракетный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт назначения

Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл на место постоянного базирования. Об этом заявили в пресс-службе флота.

в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево, сообщили в пресс-службе флота.

Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл на место постоянного базирования. Об этом заявили в пресс-службе флота.

«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Князь Пожарский” прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС.

«Князь Пожарский» является четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А» и уже вызвал внимание западных СМИ как символ российского ядерного сдерживания в Арктике. Ранее в Северодвинске прошла церемония поднятия флага на подлодке с участием президента России Владимира Путина, после чего лодка вошла в состав морских стратегических ядерных сил страны.