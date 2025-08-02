Атомный ракетный крейсер «Князь Пожарский» прибыл в пункт назначения

в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево, сообщили в пресс-службе флота.
Атомный крейсер «Князь Пожарский» прибыл на место постоянного базирования. Об этом заявили в пресс-службе флота.
«Ракетный подводный крейсер стратегического назначения “Князь Пожарский” прибыл в главную базу подводных сил Северного флота — Гаджиево», — указано в сообщении. Его слова приводит ТАСС.
«Князь Пожарский» является четвертым серийным кораблем проекта «Борей-А» и уже вызвал внимание западных СМИ как символ российского ядерного сдерживания в Арктике. Ранее в Северодвинске прошла церемония поднятия флага на подлодке с участием президента России Владимира Путина, после чего лодка вошла в состав морских стратегических ядерных сил страны.