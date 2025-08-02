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Стало известно, сколько уголовных дел завела новая служба КНБ

Стало известно о результатах деятельности новой Службы по противодействию коррупции КНБ РК в июле 2025 года, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:

ст. 362 (Превышение власти или должностных полномочий) — 3;

— ст.366 (Получение взятки) — 5;

— ст.367 (Дача взятки) — 4;

— ст.190 (Мошенничество) — 2;

— ст.147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) — 1;

— ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) — 1;

— ст.364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) — 1.

Направлено в суд 16 уголовных дел по статьям УК РК:

— ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) — 1;

— ст.190 (Мошенничество) −6;

— ст. 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) — 1;

— ст.218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) — 1;

— ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) — 1;

— ст.366 (Получение взятки) — 2;

— ст.367 (Дача взятки) — 3;

— ст.433 (Укрытие уголовного правонарушения) — 1.

По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге.

За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 471,84 тыс. тенге.

Работа в данном направлении продолжается.