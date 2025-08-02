Стало известно, сколько уголовных дел завела новая служба КНБ

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Службой по противодействию коррупции КНБ РК в июле зарегистрировано 17 фактов правонарушений, квалифицируемых по следующим статьям Уголовного кодекса РК:
ст. 362 (Превышение власти или должностных полномочий) — 3;
— ст.366 (Получение взятки) — 5;
— ст.367 (Дача взятки) — 4;
— ст.190 (Мошенничество) — 2;
— ст.147 (Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите) — 1;
— ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) — 1;
— ст.364 (Незаконное участие в предпринимательской деятельности) — 1.
Направлено в суд 16 уголовных дел по статьям УК РК:
— ст.189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) — 1;
— ст.190 (Мошенничество) −6;
— ст. 206 (Неправомерные уничтожение или модификация информации) — 1;
— ст.218 (Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем) — 1;
— ст.361 (Злоупотребление должностными полномочиями) — 1;
— ст.366 (Получение взятки) — 2;
— ст.367 (Дача взятки) — 3;
— ст.433 (Укрытие уголовного правонарушения) — 1.
По завершенным делам возмещен ущерб государству на сумму 113,6 млн тенге. Наложен арест на имущество на сумму 619,1 млн тенге.
За сообщение о коррупции поощрено 2 лица на сумму 471,84 тыс. тенге.
Работа в данном направлении продолжается.