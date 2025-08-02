Утонувшего мужчину ищет спасатели в Хабаровском крае

За прошедшие 24 часа в регионе не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали шесть техногенных возгораний, включая один пожар в жилом секторе. В районе имени Лазо во время рыбалки на реке Чуи утонул мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.