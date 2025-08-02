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Утонувшего мужчину ищет спасатели в Хабаровском крае

Пожарные ликвидировали шесть возгораний.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие 24 часа в регионе не зафиксировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали шесть техногенных возгораний, включая один пожар в жилом секторе. В районе имени Лазо во время рыбалки на реке Чуи утонул мужчина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В Комсомольске-на-Амуре огнеборцы оперативно потушили деревянную летнюю кухню в СНТ на Хумминском шоссе, не допустив распространения огня. В Хабаровске пожарные три часа боролись с возгоранием двухэтажной хозяйственной постройки на улице Ветка. В обоих случаях обошлось без пострадавших.

На территории края сохраняется I-II класс пожарной опасности. Особый противопожарный режим продолжает действовать в семи муниципальных образованиях.

За сутки спасатели три раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП. На водоемах зарегистрирован один инцидент: в районе имени Лазо во время рыбалки на реке Чуи предположительно утонул 34-летний мужчина. Для поисковых работ к месту происшествия направлена группа спасателей.