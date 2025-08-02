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В Уфе задержали пятерых нетрезвых водителей

За прошедшие сутки в Уфе сотрудники Госавтоинспекции задержали пятерых водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии.

Источник: РИА "Новости"

Три водителя отказались проходить медицинское обследование, сообщает пресс-служба ведомства.

За сутки инспекторы зарегистрировали 37 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пять человек.

Сотрудники дорожно-патрульной службы пресекли 376 нарушений правил дорожного движения, в том числе 43 нарушения правил использования ремней безопасности, 20 невыполнений требования уступить дорогу пешеходам, 18 нарушений правил перевозки детей-пассажиров. 24 пешехода привлечены к ответственности за нарушение требований правил дорожного движения.