22 мощных землетрясения зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки

В 204 километрах от Петропавловска-Камчатского в пятницу произошел серьезный афтершок магнитудой 5,6 баллов. Мощное землетрясение у берегов полуострова произошло 30 июля. Оно признано самым интенсивным за всю историю наблюдений. Его магнитуда оценивается в 8,8 баллов. На фоне подземного толчка в регионе зафиксировали волну цунами высотой до 4 метров.