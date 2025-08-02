22 мощных землетрясения зафиксировали на Камчатке за прошедшие сутки

В период с 1 по 2 августа на Камчатке зарегистрировано 22 интенсивных толчка. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
«С 9 утра 1 августа до 9 утра 2 августа произошло 22 ощутимых землетрясения в Петропавловске-Камчатском. Это только ощутимых. А так, зафиксировано более 130 землетрясений», — сказано в сообщении.
В 204 километрах от Петропавловска-Камчатского в пятницу произошел серьезный афтершок магнитудой 5,6 баллов. Мощное землетрясение у берегов полуострова произошло 30 июля. Оно признано самым интенсивным за всю историю наблюдений. Его магнитуда оценивается в 8,8 баллов. На фоне подземного толчка в регионе зафиксировали волну цунами высотой до 4 метров.
В связи с угрозой затопления режим ЧС ввели в городе Северо-Курильск Сахалинской области. Также отмечаются разрушения. В одном из детсадов Камчатки обвалилась стена. В помещении на тот момент людей не было.