Прокуратура разбирается с пропажей света в Большом Камне

После мониторинга социальных сетей обо всем узнала надзорное ведомство. Его сотрудники контролируют ремонт сетей, а позже оценят насколько ответственно относили к их содержанию и эксплуатации. Сейчас ресурсоснабжающей организации объявлено предостережение, чтобы электричество вернули в срок.