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Прокуратура разбирается с пропажей света в Большом Камне

Жители городского округа Большой Камень остались без света из-за аварии.

Источник: AP 2024

Жители городского округа Большой Камень остались без света из-за аварии. Электроэнергию отключили в 17 многоквартирных и 108 частных домах, а разрешения поломки ждут более 3,5 тысяч приморцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

После мониторинга социальных сетей обо всем узнала надзорное ведомство. Его сотрудники контролируют ремонт сетей, а позже оценят насколько ответственно относили к их содержанию и эксплуатации. Сейчас ресурсоснабжающей организации объявлено предостережение, чтобы электричество вернули в срок.

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