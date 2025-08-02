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В Уфе девушка на каршеринговом авто врезалась в пожарную машину

Водитель и пассажир иномарки госпитализированы с травмами.

Сегодня, 2 августа, в первом часу ночи 20-летняя девушка за рулем каршерингового «Фольксваген Поло» столкнулась с пожарной машиной «Урал», сообщили в Госавтоинспекции Уфы.

По предварительным данным, водитель ехала по проезду от дома 1 по улице Комарова и допустила лобовое столкновение с пожарной техникой.

В результате аварии водитель и пассажир легкового автомобиля получили различные травмы и были доставлены в больницу. В медучреждении у девушки взяли кровь на содержание алкоголя. Установлено, что у водителя отсутствует водительское удостоверение.

По факту ДТП начато административное расследование.