Гроза и дроны: что происходит в российских аэропортах 2 августа 2025 года

В аэропорту Владивостока 2 августа задерживаются рейсы в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и китайский город Шэньян. График сдвинулся от 30 минут до 9 часов. Самолеты из Шереметьево опаздывают из-за грозы в столице. Задержки составляют от 20 минут до 4 часов. Как уточняет Дальневосточная транспортная прокуратура, самолет из Москвы и еще один самолет из Новосибирска из-за неблагоприятных погодных условий в аэропорту Владивостока были вынуждены уйти на запасной аэродром в Хабаровск. Отправления ожидают более 600 пассажиров.