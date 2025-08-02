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За кражу копилки с деньгами сядет жительница Приморья

В Ханкайском округе осудили женщину, укравшую у подруги копилку с деньгами.

Источник: Freepik

В Ханкайском округе осудили женщину, укравшую у подруги копилку с деньгами. Об этом пишет пресс-служба УМВД России.

Нарушительнице разрешили переночевать в чужой квартире, находящейся в селе Камень-Рыболов, обещая, что на следующий день ее отвезут домой — в Ильинку. Только, когда хозяйка вернулась, ни гостьи, ни сбережений не было.

Поняв, кто стоит за кражей, она нашла виновницу, но смогла вернуть только пустую вещь, ведь накопления потратили на алкоголь и продукты. Потому обратилась в полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело и довели до суда. Так как для воровки это был рецидив, назначили наказание в три года и шесть месяцев в колонии.