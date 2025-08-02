За кражу копилки с деньгами сядет жительница Приморья

Поняв, кто стоит за кражей, она нашла виновницу, но смогла вернуть только пустую вещь, ведь накопления потратили на алкоголь и продукты. Потому обратилась в полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело и довели до суда. Так как для воровки это был рецидив, назначили наказание в три года и шесть месяцев в колонии.