За кражу копилки с деньгами сядет жительница Приморья

В Ханкайском округе осудили женщину, укравшую у подруги копилку с деньгами. Об этом пишет пресс-служба УМВД России.
Нарушительнице разрешили переночевать в чужой квартире, находящейся в селе Камень-Рыболов, обещая, что на следующий день ее отвезут домой — в Ильинку. Только, когда хозяйка вернулась, ни гостьи, ни сбережений не было.
Поняв, кто стоит за кражей, она нашла виновницу, но смогла вернуть только пустую вещь, ведь накопления потратили на алкоголь и продукты. Потому обратилась в полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело и довели до суда. Так как для воровки это был рецидив, назначили наказание в три года и шесть месяцев в колонии.