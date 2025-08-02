В самарском «Курумоче» сняли временные ограничения на обслуживание самолетов

Профильные меры действовали утром 2 августа. Теперь местная авиагавань работает в штатном режиме.
Временные ограничения на прием и вылет воздушных судов в 63-м регионе вводили из-за атаки беспилотников. Целью летательных аппаратов было предприятие в Новокуйбышевске.
Есть один погибший — пожилой мужчина. Он был на даче в Куйбышевском районе Самары, которая загорелась после падения обломков БПЛА. Всего в губернии ликвидировали пять таких устройств.
Временные меры в «Курумоче» сняли в 9:50, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушли” три самолета, выполнявших рейсы в Самару. Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — подчеркнул он.
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