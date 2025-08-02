В Иркутской области контрабандистка ответит за продажу леса на 621 млн рублей

В Иркутской области контрабандистка ответит за незаконную продажу леса за границу на 621 миллион рублей. Как сообщили КП-Иркутск в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, по данным следствия, организованная преступная группа в период с 2013 по 2017 годы поставила за рубеж 134 тысячи кубометров древесины, используя поддельные документы о происхождении лесоматериалов.
— Заместитель Восточно-Сибирского транспортного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется по пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления) и по семи эпизодам ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов, совершенная организованной группой), — поделились правоохранители.
Обвиняемая в легализации преступных доходов и организации семи эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов. Следствие установило, что она обеспечивала фиктивное бухгалтерское и таможенное сопровождение незаконных поставок, что позволяло беспрепятственно вывозить лес за границу ЕАЭС. Уголовное дело уже направлено в Нижнеудинский городской суд Иркутской области. При этом расследование в отношении других участников преступной схемы продолжается.