В Иркутской области контрабандистка ответит за продажу леса на 621 млн рублей

Обвиняемая в легализации преступных доходов и организации семи эпизодов контрабанды стратегически важных ресурсов. Следствие установило, что она обеспечивала фиктивное бухгалтерское и таможенное сопровождение незаконных поставок, что позволяло беспрепятственно вывозить лес за границу ЕАЭС. Уголовное дело уже направлено в Нижнеудинский городской суд Иркутской области. При этом расследование в отношении других участников преступной схемы продолжается.