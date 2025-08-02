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В Петербурге мужчина сжег тело ребенка сожительницы

Месячный малыш скончался в Московском районе Санкт-Петербурга — сожитель матери решил сжечь тело младенца.

Месячный малыш скончался в Московском районе Санкт-Петербурга — сожитель матери решил сжечь тело младенца.

44-летняя женщина, по данным канала, родила ребёнка в июне — через месяц он скончался. Всё, как указано, произошло 9 июля в частном доме на 10-й Берёзовой линии. Петербурженка рассказала о случившемся сожителю.

Мужчина решил «сжечь тело ребёнка в бочке». Правоохранительным органам стало известно об этом накануне — 48-летний подозреваемый задержан.

Возбуждено уголовное дело. Следственным органам предстоит выяснить, причастны ли мать ребёнка и её сожитель к смерти младенца.