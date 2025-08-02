Самолет Red Wings вернулся в Екатеринбург из-за отказа системы кондиционирования

Инцидент произошел в 20:35 по UTC в зоне ответственности Новосибирского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Источник уточнил, что при обнаружении неисправности лайнер находился на азимуте 335 градусов в 190 км от Омска на эшелоне 090.