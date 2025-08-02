Самолет Red Wings вернулся в Екатеринбург из-за отказа системы кондиционирования

23 июля экипаж рейса RWZ1015 авиакомпании Red Wings, пролетая вблизи Омска, обнаружил отказ системы кондиционирования. По данным телеграм-канала AVIAINCIDENT Premium, самолет летел из Екатеринбурга в Абакан.
Инцидент произошел в 20:35 по UTC в зоне ответственности Новосибирского регионального центра Единой системы организации воздушного движения. Источник уточнил, что при обнаружении неисправности лайнер находился на азимуте 335 градусов в 190 км от Омска на эшелоне 090.
Из-за неполадки командир экипажа принял решение прервать выполнение рейса. Воздушное судно RRJ-95 с бортовым номером RA-89195 вынужденно вернулось в аэропорт вылета.
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