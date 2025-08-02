Дрон с Калашниковым уничтожил снайперскую пару на Украине

«Дрон уже принимает участие на линии боевого соприкосновения. Был случай, когда наш дрон-разведчик обнаружил снайперскую пару. А дрон со стрелковым комплексом зашел сзади и уничтожил цель», — сообщили в ведомстве. Информацию приводит ТАСС. По информации, за основу стрелкового комплекса взят автомат Калашникова, но с него сняли некоторые детали для уменьшения массы. Дрону дали название «Арбалет».