Пожилой мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на Самару

После атаки украинского беспилотника в Куйбышевском районе Самары погиб мужчина. Об этом в субботу, 2 августа, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«В результате вражеской атаки в Куйбышевском районе Самары погиб пожилой мужчина», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Федорищев уточнил, что мужчина находился в дачном доме, который загорелся в результате падения обломков украинского дрона. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего. По его словам, в настоящее время на месте происшествия ведутся работы оперативных служб. В регионе ввели режим воздушной опасности.
Напомним, по данным Министерства обороны РФ, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на субботу, 2 августа, уничтожили 112 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Пять дронов ликвидировали над территорией Самарской области.