Пожилой мужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на Самару

Федорищев уточнил, что мужчина находился в дачном доме, который загорелся в результате падения обломков украинского дрона. Глава региона выразил соболезнования семье и близким погибшего. По его словам, в настоящее время на месте происшествия ведутся работы оперативных служб. В регионе ввели режим воздушной опасности.