В Москве за ночь произошли два серьезных пожара, есть жертвы

Как стало известно «МК», в 3.20 загорелась квартира на 10-м этаже жилого дома на Флотской улице. Пожар возник в одной из комнат на площади 15 кв. метров. В сильно захламленной комнате была обнаружена фальш-перегородка, разделявшая комнату на две части. За ней была обнаружена погибшей 78-летняя женщина. Установлено, что она жила в квартире одна. Тушение пожара осложнялось тем, что дверь в квартиру была усиленной, вскрыть ее удалось не сразу. С верхних этажей были эвакуированы 11 человек, спасен 1 человек.