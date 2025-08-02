В Москве за ночь произошли два серьезных пожара, есть жертвы

Два серьезных пожара произошло в ночь на субботу в Москве. В них один человек погиб и двое пострадали.
Как стало известно «МК», в 3.20 загорелась квартира на 10-м этаже жилого дома на Флотской улице. Пожар возник в одной из комнат на площади 15 кв. метров. В сильно захламленной комнате была обнаружена фальш-перегородка, разделявшая комнату на две части. За ней была обнаружена погибшей 78-летняя женщина. Установлено, что она жила в квартире одна. Тушение пожара осложнялось тем, что дверь в квартиру была усиленной, вскрыть ее удалось не сразу. С верхних этажей были эвакуированы 11 человек, спасен 1 человек.
Также в 4.00 возник пожар в доме на улице Генерала Кузнецова. Здесь были обнаружены два очага пожара — дверь и складированные вещи в межквартирном холле на 7-м этаже и дверь на 8-м этаже. По некоторым данным, очагом возгорания в одном из холлов стал оставленный там мотоцикл. Общая площадь пожара составила 11 кв. метров. В ходе тушения пожара были спасены 16 человек, в том числе 11 — по выдвижной лестнице. Два человека пострадали, один из них отказался от госпитализации.