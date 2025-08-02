Ричмонд
+20°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В небе над Ростовской областью 2 августа уничтожены 34 БПЛА, есть погибший

Минобороны: в ночь на 2 августа над Ростовской областью перехвачены 34 БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на субботу, 2 августа, Ростовская область, как и другие регионы России, подверглась массированной атаке беспилотников. По информации минобороны РФ, силами ПВО над донским регионом были перехвачены 34 дрона. К сожалению, не обошлось без погибших.

— Военные уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. — В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.

Добавим, по информации минобороны РФ, минувшей ночью дроны были перехвачены в девяти регионах страны.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 беспилотников самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства. — В том числе над территорией Ростовской, Воронежской, Рязянской, Самарской, Пензенской, Белгородской и Липецкой областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного и Азовского морей.

Подпишись на нас в Telegram.

Читайте также.

Пожар на предприятии, погиб охранник: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 2 августа 2025.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше