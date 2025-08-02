В небе над Ростовской областью 2 августа уничтожены 34 БПЛА, есть погибший

В ночь на субботу, 2 августа, Ростовская область, как и другие регионы России, подверглась массированной атаке беспилотников. По информации минобороны РФ, силами ПВО над донским регионом были перехвачены 34 дрона. К сожалению, не обошлось без погибших.
— Военные уничтожили БПЛА в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах, — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. — В поселке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия, скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким.
Добавим, по информации минобороны РФ, минувшей ночью дроны были перехвачены в девяти регионах страны.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 112 беспилотников самолетного типа, — говорится в официальном сообщении ведомства. — В том числе над территорией Ростовской, Воронежской, Рязянской, Самарской, Пензенской, Белгородской и Липецкой областей, а также Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного и Азовского морей.
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