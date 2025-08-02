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Один человек погиб в лобовом столкновении в Чебаркульском районе

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия сейчас устанавливают сотрудники Госавтоинспекции Челябинской области.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

По предварительным данным, сегодня утром на 30 километре дороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск» автомобиль «Приора» выехал на правую обочину.

После этого «Лада» вылетела на встречку, где столкнулась с «Ладой Гранта». В результате пассажир «Гранты», женщина 1974 года рождения погибла на месте, а водитель автомобиля, женщина 1978 года рождения с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.

В ГАИ отметили, что виновник ДТП, мужчина 1994 года рождения попытался скрыться с места аварии в близлежащем лесном массиве, но был вовремя установлен правоохранителями.

«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.