Один человек погиб в лобовом столкновении в Чебаркульском районе

По предварительным данным, сегодня утром на 30 километре дороги «Чебаркуль-Уйское-Сурменево-Магнитогорск» автомобиль «Приора» выехал на правую обочину.
После этого «Лада» вылетела на встречку, где столкнулась с «Ладой Гранта». В результате пассажир «Гранты», женщина 1974 года рождения погибла на месте, а водитель автомобиля, женщина 1978 года рождения с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.
В ГАИ отметили, что виновник ДТП, мужчина 1994 года рождения попытался скрыться с места аварии в близлежащем лесном массиве, но был вовремя установлен правоохранителями.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа», — добавили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.