Один человек погиб в лобовом столкновении в Чебаркульском районе

После этого «Лада» вылетела на встречку, где столкнулась с «Ладой Гранта». В результате пассажир «Гранты», женщина 1974 года рождения погибла на месте, а водитель автомобиля, женщина 1978 года рождения с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.