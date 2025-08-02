Порядка 2,8 тысячи машин скопилось в очереди к Крымскому мосту

Такая же ситуация произошла 28 июля. Со стороны Тамани в очереди находились примерно 653 автомобиля, ожидавших возможности проехать по мосту. Им пришлось ждать более двух часов. Со стороны Керчи на подъездах к Крымскому мосту скопилось около 400 машин. Их водители примерно час ждали возможности проехать.